Die Aktie von Gazprom (WKN: 903276) wird in diesen Tagen heiß diskutiert. Insbesondere die derzeitigen Verwerfungen rund um die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 sorgen dabei für reichlich Diskussionsstoff, wobei einige grundlegende Weichen hierbei erkennbar werden. So werden die US-Sanktionen beispielsweise zu einer deutlichen Verzögerung führen und viele Funktionäre und Politiker sind mächtig sauer ob der US-amerikanischen Einmischung in innere Angelegenheiten. Das dürfte für Investoren, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...