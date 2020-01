Die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) ist definitiv mit einem gewaltigen Kursfeuerwerk in das neue Börsenjahr gestartet. Am ersten Handelstag, dem 02.01.2020, stieg die Aktie des chinesischen Internetkonzerns auf über 219 US-Dollar und erreichte ein neues Allzeithoch. So mancher Investor wird nun gewiss der vergangenen Performance nachtrauern, andere hingegen werden sich fragen, ob es bereits zu spät ist, hier noch einzusteigen. Letztere Frage könnte definitiv die schlauere sein, versuchen wir im ...

