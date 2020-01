Elektroauto-Hersteller Tesla plant mehrere verschiedene Auto-Modelle in der Fabrik in Brandenburg zu bauen. Nach der für Juli 2021 geplanten Inbetriebnahme des Werks sollen im Jahr etwa 500.000 Fahrzeuge fertig werden.

Der US-Elektroautobauer Tesla will in seiner geplanten Fabrik in Brandenburg gleich mehrere Modelle herstellen. In Grünheide bei Berlin sollten im Jahr geschätzt 500.000 Elektrofahrzeuge der Modelle 3 und Y sowie künftiger Modelle gebaut und montiert werden, heißt es in der Bekanntmachung des Landesamts für Umwelt im Amtsblatt für Brandenburg, das am Freitagabend veröffentlicht wurde. Die Inbetriebnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...