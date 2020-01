Warum es oftmals besser ist, etwas nicht zu tun - als immer wieder übereifrig etwas Neues hinzuzufügen.

Kennen Sie Gottlieb Theodor Pilz? Wenn nicht, dann wird es dringend Zeit. Sein Lebensweg in Stichworten: Geboren wurde er 1789 in Dinkelsbühl als Sohn wohlhabender Eltern. Früh kam er mit dem geistigen Leben seiner Zeit in Berührung. Während einer zweijährigen Italienreise lernte er in Rom die französische Schriftstellerin Madame de Staël kennen. Ihrem Vorhaben, ein Buch über Deutschland zu veröffentlichen, stand er ablehnend gegenüber. Noch nicht im Vollbesitz seiner phänomenalen Fähigkeiten, konnte er dessen Erscheinen 1813 jedoch nur verzögern.

Zurück in Deutschland, hatte Pilz in den Jahren 1810/11 dann allerdings maßgeblichen Anteil daran, die fragwürdige Schriftstellerei Friedrich Ludwig Jahns zu beenden; dieser hat sich dann der Erfindung der Turnbewegung zugewandt. Ab 1814 erschien Pilz in Wien im Umfeld Ludwig van Beethovens. Es gelang ihm, den Komponisten von der mangelnden Qualität diverser Stücke zu überzeugen. Die Forschung ...

