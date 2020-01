Auf dem größten Ökonomen-Treffen der Welt streiten die führenden Vertreter des Fachs über die Aussichten für die Weltwirtschaft und die Möglichkeiten von Notenbanken und Regierungen, einer Krise entgegen zu wirken.

Nichts interessiert die Menschen so sehr wie die Frage, was Ihnen die Zukunft bringt. Auch die Ökonomen bilden da keine Ausnahme. Daher kann es nicht verwundern, dass auf dem größten Ökonomen-Treffen der Welt, das in diesen Tagen im kalifornischen San Diego stattfindet, ganz oben auf der Agenda die Frage steht, was das begonnene Jahr der Weltwirtschaft bringt. Mehr als 10.000 Forscher und Praktiker sind der Einladung der 1885 gegründeten American Economic Association nach San Diego gefolgt, darunter viele Nobelpreisträger.

Während sich der südkalifornische Himmel nahezu wolkenlos präsentiert, lässt sich desgleichen vom globalen Konjunkturhimmel nicht sagen. Zwar blieb der Weltwirtschaft eine Rezession bisher erspart, die USA erleben gar den längsten Aufschwung aller Zeiten. Doch der Motor, der die Weltwirtschaft ankurbelt, läuft lediglich auf einem Zylinder: Dem privaten Konsum. Die Investitionen der Unternehmen hingegen, die für die Kapitalbildung und das Produktivitätswachstum entscheidend sind, kommen nicht in Schwung.

Das gilt auch für die USA, wie Janice Eberly von der Northwestern University in ihrem Vortrag zeigte. Zwar ist der Bestand an Maschinen und Anlagen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA bis zuletzt brutto gestiegen. Weil die Abschreibungen jedoch seit Jahrzehnten stärker zulegen, befindet sich der Nettokapitalstock in Relation zum BIP seit Mitte der 1970er Jahre auf Talfahrt. Der Grund dafür sei die Investitionszurückhaltung des Staates. Rund 12 Prozent des US-Bundeshaushalts fließen in Investitionen wie die öffentliche Infrastruktur. Seit Jahren steigen diese langsamer als das BIP, so Eberly.

Der Harvard-Ökonomen und ehemalige US-Finanzminister Larry Summers sah sich durch Eberlys Ausführungen in seinen Warnungen vor einer säkularen Stagnation bestätigt. Dieser Begriff geht zurück auf den keynesianischen US-Ökonomen Alvin Hansen, der 1938 als Vorsitzender der American Economic Association vor einer säkularen Stagnation gewarnt hatte. Kennzeichnend für diese ist eine ausgeprägte Investitionsschwäche, die unter anderem durch ein nachlassendes Bevölkerungswachstum ausgelöst wird.

Heutzutage bremsen Summers zufolge zudem der Bedeutungsverlust der Industrie sowie die zunehmende Digitalisierung das Investitionsvolumen. So reichen häufig Computer und Server, um ein Start-up zu gründen oder in neue Geschäftsfelder zu investieren. In der digitalen Welt benötigen die Unternehmen daher weniger Kredite, um ihre Investitionen zu finanzieren als das in der Industriegesellschaft der Fall ist. Die Nachfrage nach Kapital sei daher kleiner als das Angebot, sagt Summers. Zumal Letzteres durch die Sparwut der alternden Bevölkerungen in den Industrieländern kräftig gestiegen sei.

Um den Ersparnisüberschuss zu absorbieren und den Abwärtsdruck auf die Zinsen zu reduzieren, müsse der Staat die Investitionslücke mit eigenen Investitionen schließen, so Summers. Dabei sei es nicht so wichtig, ob die staatlichen Investitionen in den Klimaschutz, die Infrastruktur oder in Forschung und Entwicklung fließen. "Entscheidend ist, dass der Staat überhaupt mehr investiert", so Summers. Damit die Staatsverschuldung dabei nicht aus dem Ruder läuft, könne man die Steuern für die Reichen ...

