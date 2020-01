Während herkömmliche Bäckereiketten reihenweise in die Pleite schlittern, expandieren hippe Newcomer. Den Unterschied macht eine sehr simple Strategie.

Anna, eine junge, schlanke Frau mit weißem Polohemd, weißem Häubchen und tätowierten Armen, öffnet vorsichtig den Backofen. Mit einem Ruck zieht sie ein dampfendes Blech mit riesigen Zimtschnecken heraus. Sie lässt den Hefeteig noch ein Weilchen abkühlen, dann kommen die Schnecken - noch lauwarm - von der Backstube in den Laden. Nur eine Glasscheibe trennt die Bäckerin von den vielen Verkäuferinnen - und von noch mehr Kunden.

Bei der Bäckerei Zeit für Brot im Frankfurter Nordend muss man tatsächlich etwas mehr Zeit für Brot mitbringen. Es ist kurz nach 13 Uhr an einem Montag im Dezember, und vor der Theke, hinter der fünf Verkäuferinnen hin und her wuseln, stauen sich die Kunden. Zwei ältere Damen stellen sich hinten an - im Nieselregen auf dem Bürgersteig. Bei Zeit für Brot ist das eher die Regel als die Ausnahme. Auch in den sechs anderen Filialen laufen die Geschäfte - anders als beim Gros der deutschen Bäckereien. 10.926 Meisterbetriebe mit 270.400 Beschäftigten weist die Handwerksrolle für 2018 aus. 2011 waren es noch gut 3000 Bäckereien und 30.000 Mitarbeiter mehr. Lange Zeit war die Zahl der Pleiten das Einzige, das in der Bäckerbranche wuchs.

Allein in den vergangenen Monaten erwischte es etliche lokale Größen: Vor genau einem Jahr ging die Muttergesellschaft der 400 Filialen zählenden Bäckereikette Lila Bäcker aus Pasewalk in die Insolvenz. Fast zeitgleich zog die Geschäftsführung der Arnstädter Frischback mit rund 100 Filialen die Reißleine. Im Mai folgte die Achimer Stadtbäckerei mit 45 Standorten, im Juni der Großbäcker Kronenbrot. Und kurze Zeit später der nordrhein-westfälische Filialist Oebel.

Ofen aus

Insolvenzverwalter Dirk Wegener empfängt in einem schlichten Besprechungsraum in der Aachener Verwaltungszentrale von Oebel. Auf dem Büroflur steht ein schwarzes Fahrrad mit großem Brötchenkorb und Oebel-Schriftzug, in Glasvitrinen werden alte Urkunden und ein paar getrocknete Getreidehalme ausgestellt. Es sind Erinnerungsstücke an bessere Zeiten, an jene Ära, als der Schriftzug Oebel rund 170 Filialen in ganz Nordrhein-Westfalen zierte und das Unternehmen kräftig wuchs. Doch im Grunde begann damals schon der Niedergang, sagt Wegener, der seit Juli das Kommando führt. Die schnelle Expansion, sagt er, war nur möglich, weil Oebel in der Vergangenheit zum Backkonzern Kronenbrot gehörte, der rund 3000 Supermarktfilialen über eine eigene Logistik mit abgepacktem Schnittbrot belieferte. Deren Lkws mussten ohnehin in die entlegensten Winkel des Landes fahren, die Oebel-Läden konnten gleich mitbeliefert werden. Was die Backstrategen nicht bedachten: je größer das Ladennetz, desto länger die Lieferzeiten. "Brötchen waren im Grunde fast einen Tag alt, bevor sie verkauft werden konnten", sagt Wegener.

Das ging gut, solange den Kunden Alternativen fehlten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...