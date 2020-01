Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA belastet die Börsen und trübt den Jahresauftakt für die Anleger. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt.

Nach einem ermutigenden Jahresauftakt, der für Analysten vor allem auf die positive Entwicklung im Handelsstreit zwischen China und den USA zurückzuführen ist, hat sich die Stimmung vor der ersten vollen Börsenwoche 2020 abgekühlt. Grund dafür sind die wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Deren Auslöser war die gezielte Tötung des Generals der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, per US-Luftangriff auf dem Flughafen in Bagdad.

Vor dem Börsenstart am heutigen Montag notierte der deutsche Leitindex bei 13.100 Punkten und damit im Minus.

Schon am Freitag war der Dax nach dem freundlichen Jahresstart gehörig unter Druck geraten und schloss 1,3 Prozent schwächer bei 13.219 Punkten. In den vorangegangenen zwölf Monaten hatte er 25,5 Prozent zugelegt. Das war der größte Jahresgewinn seit 2012.

1 - Vorgabe aus den USA

Beunruhigt wegen des tödlichen US-Angriffs auf Kassem Soleimani haben sich Anleger an der Wall Street am Freitag zurückgezogen. Der Dow Jones der Standardwerte schloss 0,8 Prozent tiefer auf 28.635 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 9021 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3235 Punkte ein.

2 - Handel in Asien

Die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen in Asien am Montag belastet. An der Tokioter Börse gab der Leitindex Nikkei im Vormittagshandel 1,8 Prozent tiefer bei 23.227 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,4 Prozent auf 1697 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

Im Gegenzug legte die "Krisenwährung" Gold im Verlauf 1,6 Prozent zu auf 1,579.55 Dollar pro Feinunze und markierte den höchsten Stand seit April 2013. Die wachsenden Spannungen am Persischen Golf ließen zudem die Ölpreise weiter steigen. Die Nordseesorte ...

