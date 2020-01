Die Daten, die heute veröffentlicht wurden, zeigten einen überraschenden Rückgang des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA auf 47,2 im Dezember. Laut den Analysten von Wells Fargo ist dies der fünfte Monat in Folge, in dem das verarbeitende Gewerbe schrumpfte und der schlechteste Wert seit 2009 im heutigen ISM nicht so furchtbar ist, ...

