Der Iran will sein Atomprogramm wieder unbegrenzt weiterführen und auch Uran unlimitiert anreichern.Teheran - Der Iran sieht sich dem Wiener Atomabkommen von 2015 künftig nicht mehr verpflichtet. Teheran werde nun sein Atomprogramm unbegrenzt weiterführen und auch Uran unlimitiert anreichern, gab die iranische Regierung nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna am Sonntagabend in einer Presseerklärung bekannt. Wenige Stunden zuvor noch hatte der Sprecher des Aussenministeriums in Teheran...

