Der amerikanische Kosmetikkonzern Avon Products Inc. (ISIN: US0543031027, NYSE: AVP) schüttet am heutigen Montag eine Sonderdividende in Höhe von 0,01605 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date war der 30. Dezember 2019. Avon zahlt keine reguläre Dividende an seine Investoren. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,42 Mrd. US-Dollar), wie ...

