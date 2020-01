Wie jüngst hier berichtet, ist es der Commerzbank im zweiten Anlauf gelungen, die Online-Bank comdirect wieder in den Commerzbank-Konzern zu integrieren. Die Commerzbank übernahm dazu von einem Einzelaktionär dessen comdirect-Anteil, so dass sie nun über 90 Prozent der Anteile besitzt und die restlichen Aktionäre durch einen Squeeze-out herausdrängen kann. Der Squeeze out dürfte nach Einschätzung von Beobachtern bereits zur HV der comdirect am 5. Mai über die Bühne gehen. Bis dahin..

Den vollständigen Artikel lesen ...