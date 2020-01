Der Chef persönlich, Elon Musk, erhöht seine Ziele für die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg von 150.000 auf 500.000 für mehrere Modelle. In den deutschen Medien wird darüber eher gelächelt oder dies süffisant kommentiert. Aber: Musk bleibt Musk! Und die deutschen Autokonzerne müssen sich zusammenreißen. Die Tesla-Aktie erreichte am Freitag 443 $ gegenüber dem bisherigen Rekord von 454 $.



