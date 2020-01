Der Euro hat sich am Montag nach den Kursturbulenzen zu Beginn des Jahres vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1161 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.Gegenüber dem Franken hat sich der Euro auf 1,0839 Franken abgeschwächt nach 1,0853 am Freitagabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...