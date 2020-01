++ Die Spannungen im Nahen Osten treiben die Öl- und Goldpreise weiter nach oben, während die weltweiten Aktienmärkte nachgeben. ++ ++ Nach der Tötung des hochrangigen iranischen Generals spitzt sich die Lage weiter zu. Teheran erklärte, dass man sich an keine der Verpflichtungen des mit den Weltmächten unterzeichneten Nuklearabkommens halten werde. ++ ++ Am vergangenen Freitag gaben die US-Aktienindizes deutlich nach: S&P 500 (-0,71%), Dow Jones (-0,81%) und NASDAQ (-0,79%). Der US500 wird am ...

