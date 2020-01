Mit 1.555 $ die Unze erreichte Gold am Freitag einen neuen Rekord der letzten Monate und damit ein technisches Signal. Wird dies in den nächsten Tagen bestätigt, entsteht eine Preistreppe bis 2.000 $. Also keine schnelle Rally, sondern eine stufenweise Anhebung der Preise mit jeweiligen Konsolidierungen für kurze Zeit. Die deutschen Privatanleger gehören inzwischen zu den größten Goldbesitzern der Welt, soweit zuverlässige Zahlen vorliegen.



