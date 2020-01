Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat nach der Forderung von CSU-Chef Markus Söder für eine personelle Erneuerung des Bundeskabinetts ebenfalls "neue Impulse" für die Regierungskoalition verlangt, die Benennung konkreter Namen aber abgelehnt. "Man muss ernsthaft sehen, dass wir bis 2021 regieren wollen in dieser großen Koalition", sagte Dobrindt im ARD-Morgenmagazin. "Wenn man das will, dann muss man dafür werben, dass in einer zweiten Hälfte mehr Dynamik reinkommt."

Es gehe darum, Wachstum zu schaffen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu verbessern. "Es wäre unfair von mir, wenn ich einzelne Namen nennen würde", hob Dobrindt aber auf Nachfrage hervor. "Darum geht es nicht." Nötig seien aber "neue Impulse", und der Anspruch der CSU sei eine inhaltliche Erneuerung. Auch die Frage der Kanzlerkandidatur der Union stehe jetzt nicht an, hob Dobrindt auf die Frage nach einer möglichen Kandidatur Söders hervor. "Das wird dann zu einem Zeitpunkt entschieden, wenn er ansteht", sagte der CSU-Landesgruppenchef.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2020 02:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.