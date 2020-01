Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1165 Dollar nach 1,1161 Dollar am Freitagabend im US-Handel. Zum am Freitagnachmittag festgelegten Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) von 1,1147 Dollar zeigte er sich somit etwas höher.Impulse für den Euro-Dollar-Kurs könnten am Vormittag Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleistungssektoren ...

