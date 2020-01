Berlin (ots) -Termin: Donnerstag, 09. Januar 2020Uhrzeit: 10:30 UhrOrt: Tagungszentrum der Bundespressekonferenz - Raum 4Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 5510117 Berlin Prof. Dr. Renate Köcher, Institut für Demoskopie Allensbach, und Prof. Dr. Philip Meissner, ESCP Berlin, European Center for Digital Competitiveness, stellen die wichtigsten Ergebnisse des Digitalreports 2020 anhand einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage sowie Ergebnissen aus einer Umfrage von rund 500 Top-Führungskräften aus Wirtschaft und Politik vor:* Wie steht es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland?* Welche Rolle spielt die Politik?* Welches Kompetenzprofil haben die Bundesregierung und die Parteien? Die Studie "Digitale Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland" wurde zum ersten Mal durchgeführt und liefert neue Erkenntnisse über die digitalen Kompetenzprofile von Politik und Wirtschaft.Pressekontakt:Anmeldung und Interviewwünsche bitte an:markus.foederl@glh-online.comOriginal-Content von: ESCP Berlin - European Center for Digital Competitiveness, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140025/4484177