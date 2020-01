Der zunehmende Konflikt zwischen den USA und Iran geht zu Wochenbeginn nicht unbemerkt an der Schweizer Börse vorbei.Zürich - Der zunehmende Konflikt zwischen den USA und Iran geht zu Wochenbeginn nicht unbemerkt an der Schweizer Börse vorbei. Die Anleger würden zunehmend risikoavers und zögen sich aus dem Markt zurück, heisst es am Markt. Daher bröckelten die Kurse auf breiter Front ab. Bisher schlage sich Schweizer Börse möglicherweise wegen ihrer defensiven Schwergewichte und wegen des Frankens etwas...

Den vollständigen Artikel lesen ...