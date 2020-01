Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen wird eine Vielzahl von marktrelevanten Daten veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Inflationsrate in der Eurozone für den Monat Dezember sollte einen merklichen Anstieg verbuchen. Dies sei vor allem der Entwicklung des Ölpreises bzw. der Energiepreise geschuldet. Die Teuerung ex Energie und Nahrungsmittel (Kernrate) dürfte sich nicht verändert haben. Des Weiteren von Interesse seien die diversen Konjunkturfrühindikatoren. Die vorliegenden Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe würden für die meisten Euroländer einen Rückgang ausweisen. Im Dienstleistungsbereich sei dagegen bei den finalen Ergebnissen mit einem Anstieg zu rechnen. Die EU Sentiment Indikatoren dürften ein ähnliches Bild zeichnen. Man habe in der Industrie einen Rückgang und im Dienstleistungsgewerbe einen Anstieg angesetzt. ...

