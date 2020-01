Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für Brandenburg ist das Genehmigungsverfahren für das geplante Tesla-Werk offiziell eröffnet. Aus der Bekanntmachung geht hervor, dass Tesla das Werk in Grünheide im Juli 2021 in Betrieb nehmen will. Geplant ist die Produktion des Model Y und Model 3 sowie künftiger Modelle mit einer geschätzten jährlichen Produktion von 500.000 Fahrzeugen. Laut dem Dokument mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...