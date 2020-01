LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung britischer Dienstleister hat sich Ende des vergangenen Jahres verbessert. Der vom Forschungsunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im Dezember zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 50,0 Zähler, wie Markit am Montag nach einer zweiten Schätzung in London mitteilte. In einer ersten Runde war noch ein Wert von 49,0 Zähler ermittelt worden, nach 49,3 Punkten im November.



Der Stimmungsindikator hat damit wieder die Expansionsschwelle von 50 Punkten erreicht. Werte unterhalb dieser Marke deuten auf eine Schrumpfung hin. Im Dezember hatte die regierende konservative Partei unter Premierminister Boris Johnson bei vorgezogenen Neuwahlen einen deutlichen Wahlsieg errungen. Damit ist die Gefahr eines ungeregelten Brexit vorerst gebannt./jkr/bgf/fba