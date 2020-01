FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3195 (2430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 220 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 310 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6140 (5600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 540 (480) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3400 (3250) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 510 (530) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES AVAST PRICE TARGET TO 540 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2100 (1740) PENCE - OUTPERF. - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6800 (6000) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'HOLD' (BUY) - TARGET 1220 (1190) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 70 (54) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 335 (290) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 320 (265) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.64% TO 7573 (CLOSE: 7622.40) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 750 (730) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TO 'HOLD' (BUY) - TARGET 1280 (1320) PENCE - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 555 (540) PENCE - JEFFERIES RAISES HAYS PRICE TARGET TO 165 (145) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 230 (207) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 500 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HIKMA TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1850 (1800) PENCE - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8500 (7900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1900 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8100 (7400) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1740 (1640) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - SOCGEN CUTS NEXT PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 6588 (6301) PENCE - UBS RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4425 (3750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 965 (830) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 915 (860) PENCE - 'NEUTRAL'



