Der ganze Bereich der Finanztechnologie - von der digitalen Zahlungsabwicklung bis hin zu internetbasierten Bank- und Dienstleistungsunternehmen - ist nichts Neues, aber die Branche hat in den vergangenen zehn Jahren durchaus an Dynamik gewonnen. Zusätzlicher Komfort, neue Funktionen und neue Vorlieben der Verbraucher führten zu einem schnellen Aufstieg des E-Commerce und damit auch des digitalen Geldmanagements. Viele Aktien in der Branche erzielten dadurch dreistellige Renditen im dreistelligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...