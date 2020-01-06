DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01L/18 DE000HLB5J42 08.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01K/18 DE000HLB5J34 08.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01J/18 DE000HLB5JZ2 08.01.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01L/18 DE000HLB5J42 08.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01K/18 DE000HLB5J34 08.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01J/18 DE000HLB5JZ2 08.01.2020 HZE/EOT