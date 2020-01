Lenovo zeigt in Las Vegas eine neue Variante einer externen Thinkpad-Tastatur. Das Thinkpad Trackpoint Keyboard 2 verspricht das Tippgefühl vom Notebook auch am Büroarbeitsplatz. Lenovo hat anlässlich der CES 2020 ein Nachfolgemodell der Thinkpad-Compact-USB-Tastatur vorgestellt, die seit sechs Jahren verkauft wird. Das neue Modell gibt es ausschließlich im Drahtlosbetrieb und das Tastenlayout entspricht dem von modernen Thinkpad-Notebooks. In den vergangenen Jahren hat Lenovo das Design seiner Notebook-Tastaturen überarbeitet, mit der neuen Tastatur sollen Anwender alle...

