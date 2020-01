Und die nächste Facette ist das Aktienturnier, den Turnierbaum gibt es unter https://boerse-social.com/tournament . Titelverteidiger FACC hatte in Runde 1 ein Freilos und war Performancebester (wäre also aus Turniersicht gar nicht nötig gewesen). Auffällig ist auch, dass diesmal alle 5 ATXFive-Unternehmen die 1. Runde überstanden haben, gab es bisher noch nie. Hier die Zwischenstände im Achtelfinale, das heute begonnen hat und am Freitag endet: https://boerse-social.com/tournament

