FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MIDDLE ISLAND RES LTD. M83 AU000000MDI5
AB/FROM ONWARDS 06.01.2020 11:58 CET
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MIDDLE ISLAND RES LTD. M83 AU000000MDI5
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