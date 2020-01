Dortmund (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Voleon Capital Management LP hat Short-Position in Aktien von Borussia Dortmund leicht reduziert: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Voleon Capital Management LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Offenlegungsschwelle gesenkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...