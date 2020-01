Es sieht heute nicht gut aus, was eine interessante Facette auslösen könnte. Denn: year-to-date ist der ATX jetzt virtuell im Minus und das war er zuletzt im Jahr 2018. Denn: 2019 notierte man zu keinem Zeitpunkt tiefer als zum Ultimo (gleich am 1. Handelstag ging es nach oben ...) und auch 2020 gab es ja einen guten 1. Tag. Das bringt mich zu den Serien: Während CA Immo mit 8 Tagen in Folge im Plus schön langsam die Wanderpokal-Serie der UBM angreift (14 Tage im Plus), werden wir auch schauen, wer 2020 am längsten durchgehend mit Plustagen angeht. Da sind momentan noch sehr viele Unternehmen im Rennen, als Sample nehmen wir den ATXPrime. Anbei die Liste jener Unternehmen aus dem ATXPrime, die an beiden bisherigen Handelstagen gestiegen sind. Wer beendet auch ...

