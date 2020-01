Die Aktie desStahl- und Metallhändlers Klöckner & Co. mit Sitz in Duisburg, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich in einem monatelangen Aufwärtstrend. Aktuell hat das Papier jedoch eine Korrektur eingeleitet, die eine Long-Chance bieten könnte.Sollte die Aktie noch mehr korrigieren bietet sich eine Long-Chance im Bereich von 6,00 Euro an. Der Stopp wäre bei 5,70 Euro zu sehen, das Kursziel bei 6,60 Euro.Trading-Strategie:1. Long-Position um 6,00 Euro eröffnet. Stopp bei 5,70 Euro. Kursziel ...

