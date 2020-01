Bald scheidet Deutschlands oberster Ökonom Christoph Schmidt aus dem Amt. Der langjährige Chef der Wirtschaftsweisen zieht Bilanz - und wirft der Regierung Fahrlässigkeit beim Umgang mit dem demografischen Wandel vor.

WirtschaftsWoche: Herr Schmidt, Ende Februar scheiden Sie nach mehr als zehn Jahren aus dem Sachverständigenrat (SVR) aus - dem Vernehmen nach, weil die Regierung Ihren Platz unbedingt mit einer Frau besetzen möchte. Gehen Sie im Streit mit der Politik?Christoph Schmidt: Überhaupt nicht. Allenfalls ist beim Abschied ein bisschen Wehmut dabei. Ich gehe auch keineswegs aus Altersgründen, was ja mit 57 merkwürdig wäre, sondern weil die Zeit im Rat üblicherweise nach zwei fünfjährigen Amtsperioden endet.

Nach dem Wechsel von Isabel Schnabel zur EZB müssen nun gleich zwei Plätze neu besetzt werden. Sollte die Personalrochade auch zu einer inhaltlichen oder institutionellen Reform des SVR genutzt werden?Nein. Das Mandat des Sachverständigenrates besteht seit 56 Jahren und es ist wichtiger denn je, als unabhängiges, querdenkendes und vom politischen wie gesellschaftlichen Zeitgeist befreites Gremium ökonomische Analysen erstellen zu können. Es geht um eine grundsätzliche Mission - nämlich all jene mit fundierten Informationen zu versorgen, die sich ein Urteil über wirtschaftspolitische Zusammenhänge bilden wollen. In der Regierung, in der Opposition, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft.

Manche Kritiker halten genau dies für einen Fehler und würden den Rat gern nach dem Vorbild des amerikanischen Council of Economic Advisers konstruieren. Dieser ist direkt an die Regierung angebunden. Wäre das nicht eine Chance für Ökonomen, dass mehr ihrer Ideen umgesetzt werden?Natürlich hat es einen großen Reiz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, hautnah dabei zu sein und zu erleben, dass eigene Vorschläge in die Politik einfließen, ...

