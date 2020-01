Wegen der Gefahr eines bewaffneten Konflikts am Golf greifen Investoren zu Edelmetall. Auch in Dollar nähert sich der Goldpreis einer wichtigen Marke.

Gold ist im Euro-Raum derzeit so teuer wie nie. Am Montag stieg der Preis für das Edelmetall in der Spitze um 1,7 Prozent auf 1415 Euro pro Feinunze (rund 31 Gramm) und markierte damit ein neues Allzeithoch.

Auch in Dollar steht der Goldpreis kurz davor, eine wichtige Marke zu erreichen: Mit zwischenzeitlich 1585 Dollar pro Unze notiert das Edelmetall am Montag auf dem höchsten Stand seit fast sieben Jahren.

Seit Anfang Dezember hat der Goldpreis knapp neun Prozent zugelegt. Als Grund für die jüngste Rally sehen Marktexperten die Gefahr eines bewaffneten Konflikts zwischen den USA und dem Iran. So sagt Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus: "Ausschlaggebend waren die mit der Tötung des iranisches Generals Soleimani durch die USA gestiegenen geopolitischen Unsicherheiten." Das Edelmetall gilt Investoren in Krisenzeiten als sicherer Hafen.

Carlo de Casa, Rohstoffexperte beim Brokerhaus ActivTrades, erwartet, dass die Goldrally anhält. "Weitere Gewinne sind wahrscheinlich, da der Markt auf mögliche iranische Vergeltungsschläge und die Reaktion der Amerikaner ...

