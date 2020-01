Wien (www.fondscheck.de) - Eine Studie des Analysehauses Morningstar zeigt, dass in der Börsenweisheit "Hin und her macht Taschen leer" ein wahrer Kern steckt, so die Experten von "FONDS professionell".Fondsanleger würden meist besser fahren, wenn sie ihre Investments einfach liegen lassen würden. Doch die Experten hätten Ausnahmen gefunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...