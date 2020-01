ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air France-KLM anlässlich der zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreise auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,85 Euro belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften sei Air France-KLM am stärksten von steigenden Treibstoffpreisen betroffen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2020 / 09:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



FR0000031122