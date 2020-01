Auburn Hills, Michigan, Usa (ots/PRNewswire) - TI Fluid Systems, ein weltweit führender Anbieter von Fluidsystemtechnik für die Automobilindustrie, hat die Ernennung von Ron Hundzinski zum Chief Financial Officer und zu einem Executive Director des Unternehmens bekannt gegeben."Wir begrüßen Ron recht herzlich im Vorstand und in der Geschäftsleitung unseres Unternehmens", sagte Bill Kozyra, President und Chief Executive Officer. "Er verfügt über große Erfahrung in der Finanzbranche und tiefgreifende Kenntnisse der Automobilindustrie."Ron Hundzinski kommt von Tenneco, Inc. zu unserem Unternehmen, wo er als Executive Vice President - Finance tätig war. Im Verlauf seiner 35-jährigen Karriere hielt er eine Vielzahl von Führungspositionen im Finanzbereich bei Emerson Electric, GKN, Meridian Automotive und BorgWarner inne. Von 2012 bis 2018 war er als Chief Financial Officer und Executive Vice President von BorgWarner tätig. Ron Hundzinski fungiert außerdem als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrates von Gentherm, einem an der New York Stock Exchange notierten Unternehmen.Ron Hundzinski tritt die Nachfolge von Tim Knutson an, der sich entschieden hat, von seiner Position zurückzutreten, um andere Interessen außerhalb des Unternehmens zu verfolgen.Informationen zu TI Fluid SystemsTI Fluid Systems ist ein weltweit führender Hersteller von Systemen für die Lagerung, Beförderung und Zufuhr von Flüssigkeiten, die hauptsächlich für den leichten Automobilmarkt bestimmt sind. TI Fluid Systems verfügt über fast 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Flüssigkeitssystemen für die Automobilindustrie und betreibt Produktionsstätten an 111 Standorten in 28 Ländern, die alle wichtigen globalen OEMs beliefern.Weitere Informationen finden Sie unter www.tifluidsystems.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1061060/Ron_Hundzinski.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpgPressekontakt:Domenic MiliciaChief HR & Communications Officerdmilicia@tifs.com+1-248-296-8400Original-Content von: TI Fluid Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140062/4484648