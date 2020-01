Die funktionsreiche Aktivkabelarchitektur mit SRIS- und LTTPR-Unterstützung ist die überlegene Option für Anzeigemonitore, Dockingstationen und VR-HMDs

Analogix Semiconductor, Inc. gab heute die Verfügbarkeit des Times Square RD1011 bekannt, seines leistungsstarken Referenzdesigns für USB-C-zu-USB-C-Aktivkabel mit echter bidirektionaler Unterstützung, mit dem eine USB-C-Quelle an ein USB-C-Gerät über eine Entfernungen von mehreren Metern angeschlossen werden kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005262/de/

Analogix's Times Square RD1011 bi-directional USB-C active cable with Integrated retimer (Graphic: Business Wire)

Für RD1011 wurde das Know-how von Analogix im Bereich Hochgeschwindigkeits-Signalmanagement, USB-C-Port-Controller-Architektur und bewährter SRIS- und LTTPR-Retimer-Technologie genutzt. Außerdem bietet RD1011 erstklassige Leistung bei höchster Interoperabilität, geringstem Stromverbrauch bei weniger als 1,5 W und niedrigsten Stücklistenkosten (BOM) und zeichnet sich durch die folgenden Merkmale aus:

Dual-Retimer-Architektur mit Anschluss über ein 4 m langes Twisted-Pair-Kabel und eine Paddle-Karte an jedem Ende des Kabels, um die Länge ohne Leistungseinbußen zu maximieren;

Bidirektionale Lösung zur Erweiterung des 10-Gbit/s-Gen2- oder 8,1-Gbit/s-HBR3-Quellausgangs von USB-C, USB-3.2 über große Entfernungen;

SRIS-Architektur für echte USB 3.2-Kompatibilität sowie transparente und nicht transparente (LTTPR) Architektur für die Interoperabilität mit DisplayPort 1.4a;

Voll funktionsfähiger E-Marker-Controller mit Power Deliver (PD 3.0) für die Aushandlung von USB-C-Stromverträgen und SOP'/SOP''-Meldungen.

"Wir freuen uns, unsere branchenführende Signalkonditionierungstechnologie auf relevante und grundlegende Anwendungen ausweiten zu können", sagte Michael Ching, Vice President Marketing bei Analogix. "Die clevere Architektur von Times Square erweitert die Systemleistung über ein dünnes und leistungsstarkes USB-C-Kabel, um Monitore, hochintegrierte Dockingstationen und VR-HMDs anzuzeigen."

"Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach USB 3.2-USB-C-zu-USB-C-Aktivkabeln, und das Referenzdesign von Analogix ist das Framework, das solche Verbindungen mit optimaler Leistung ermöglicht", sagte Robert Lin, Head of ABG US Sales and Support bei Foxlink.

RD1011 ist ab sofort verfügbar und Produktvorführungen finden während der dieswöchigen CES 2020 in der Analogix Exhibitor Suite 30-136 im The Venetian in Las Vegas statt.

Über Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiter für den digitalen Multimedia-Markt von portablen Geräten, wie Smartphones, Notebooks und AR/VR-Head-Mounted Displays, bis hin zu großen, hochauflösenden Fernsehern und High-End-Grafikkarten. Analogix ist Marktführer bei der Bereitstellung von Halbleiter-Komplettlösungen für Schnittstellen-Konnektivität für DisplayPort unter dem Markennamen SlimPort, wie etwa Hochgeschwindigkeits-Signalauswerter. Das Unternehmen ist Branchenführer im Bereich Anzeigenfeld-Controller, wie z. B. High-Speed-Timing-Controller-Lösungen mit niedrigem Stromverbrauch. Der DisplayPort-Standard ist eine innovative digitale Schnittstelle im Paketformat für hochauflösende Video- und Audioformate, der von der Video Electronics Standards Association (VESA) entwickelt wurde. Produkte der Marke SlimPort sind über den USB-Anschluss von Typ C konform mit DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) und DisplayPort Alternate Mode.

Analogix-Timing-Controller für Anzeigefelder bieten den weltweit niedrigsten Stromverbrauch, das kleinste Packmaß und die proprietäre Bildverbesserung, um auf den neuesten HDR-Panels (High Dynamic Range) genauere Farben, dünnere Rahmen und gleichmäßigere Bildraten zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.analogix.com und www.slimport.com, folgen Sie uns auf Twitter @Analogix und @SlimPortConnect oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn in Verbindung.

Analogix und SlimPort sind Marken oder eingetragene Marken von Analogix Semiconductor, Inc. Alle übrigen Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005262/de/

Contacts:

Medienkontakt Analogix

Gratia Stefan

Tel.: +1 408-988-8848

marcom@analogix.com