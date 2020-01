Die Eskalation im Mittleren Osten treibt den Goldpreis. Aber es sind nicht nur geopolitische Risiken, die weiter für eine Anlage in Gold und Goldminenaktien sprechen.

Die wachsenden Spannungen im Mittleren Osten schieben den Goldpreis zu Wochenbeginn kräftig an. Seit der Tötung des hochrangigen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Luftangriff am Flughafen von Bagdad am vergangenen Freitagmorgen verteuerte sich die Feinunze um fast 70 Dollar auf zwischenzeitlich 1588,13 Dollar, den höchsten Stand seit April 2013. In Euro gerechnet erreichte der Goldpreis mit 1422,88 Euro gar ein Rekordhoch. Gold ist als sicherer Hafen gefragt.

Das passiert aber nur, wenn konkurrierende Anlagen wie etwa Aktien gleichzeitig verkauft werden. Der Dax verlor seit Freitag gut drei Prozent und rutschte zeitweise unter 13.000 Zähler.

Die Nachrichten vom Wochenende deuten nicht auf Entspannung hin. So hat der Iran den vollständigen Rückzug aus dem Atomabkommen angekündigt und will von sofort an wieder unbegrenzt Uran anreichern. Das irakische Parlament hat beschlossen, dass alle ausländischen Truppen das Land verlassen sollen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Irak daraufhin Sanktionen an und dem Iran weitere Angriffe für den Fall einer iranischen Vergeltung.

