Seit wir die Leser von GOLDINVEST.de auf die in Australien beheimatete und in Afrika tätige Lithiumgesellschaft Prospect Resources (ASX PSC / WKN A1JW80) aufmerksam gemacht haben, ging es nicht nur beim Unternehmen sondern auch beim Kurs bereits gut voran. Auch heute wieder wartet Prospect mit positiven Neuigkeiten auf. Prospects gewaltiges Lithiumprojekt Arcadia ist in der Entwicklung bereits weit fortgeschritten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...