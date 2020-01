Kaufman & Broad SA Kaufman & Broad SA: Bilan semestriel contrat de liquidité 06-Jan-2020 / 15:28 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. Communiqué de presse PARIS, le 6 janvier 2020 Bilan semestriel du contrat de liquidite de la societe kaufman & broad Au titre du contrat confié par la société Kaufman & Broad à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité: · Titres: 0 · Cash: 1 521 216,00 EUR Il est rappelé qu'au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité: · Titres: 30 000 · Cash: 422 387,00 EUR Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr [1] Contacts Directeur Général Finances Relations Presse Bruno Coche 01 41 43 44 73 Infos-invest@ketb.com Relations Médias: Agence Hopscotch Capital: Violaine Danet 01 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr Kaufman & Broad: Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le présent communiqué est établi en application des articles 212-4, 5° et 212-5, 6° du Règlement général de l'AMF et de l'article 19 de l'Instruction AMF DOC-2016-14. Fichier PDF dépôt réglementaire Titre du document: Bilan semestriel contrat de liquidité Kaufman & Broad Document: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IPKDOBLYXE [2] 947149 06-Jan-2020 CET/CEST 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b40f286580e5a3e4d565d58dfb24fd60&application_id=947149&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6e3573a2e853c9d7ba7dc656b9f1281e&application_id=947149&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2020 09:28 ET (14:28 GMT)