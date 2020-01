ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

US81362J1007 Second Sight Medical Products Inc. 06.01.2020 US81362J2096 Second Sight Medical Products Inc. 07.01.2020 Tausch 8:1 7827

US9118052086 U.S. Energy Corp. 06.01.2020 US9118053076 U.S. Energy Corp. 07.01.2020 Tausch 10:1 7881

CA37425P1036 Gespeg Resources Ltd. 06.01.2020 CA37425P2026 Gespeg Resources Ltd. 07.01.2020 Tausch 5:1 7881

US1693791048 China Finance Online Co.Ltd. 06.01.2020 US1693792038 China Finance Online Co.Ltd. 07.01.2020 Tausch 10:1 7881