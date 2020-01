Die Spannungen am persischen Golf setzen auch den US-Anlegern weiter zu. Rüstungskonzerne profitieren von der Krise zwischen dem Iran und den USA.

Die Furcht vor einem Krieg am persischen Golf hat zum Wochenauftakt US-Anleger verschreckt. Die Kurse an der Wall Street gaben am Montag den zweiten Tag in Folge nach. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,4 Prozent im Minus bei 28.510 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 3214 Zähler, der Index der ...

