Auf der Suche nach Wachstum trug in den letzten Jahren, insbesondere nach der Finanzkrise 2008/2009, China die wesentlichen Impulse zum weltweiten Wachstum bei. Damit einher ging eine exorbitante Nachfrage nach so ziemlich allen wichtigen Basisrohstoffen. Inzwischen flaut das Wachstum ab und die Effekte einer gleichfalls dramatisch gestiegenen Verschuldung sowie die Auswirkung der zunehmenden außenpolitischen Spannungen nagen an der Wachstumsdynamik.Australiens größtes Minenunternehmen BHP Group (AU000000BHP4) ist einer der größten Lieferanten für Kohle und Eisenerz für China und ist deshalb mit der Herausforderung konfrontiert, die Nachfrage zu verstetigen. Denn der Konzern erwartet für 2020 eine Abflachung der chinesischen Importe, nachdem diese auf Rekordhöhen gestiegen waren.

