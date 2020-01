Ausbau der Präsenz und Erweiterung der therapeutischen Kompetenz, um Sponsoren durch den gesamten klinischen Entwicklungsprozess zu begleiten

Veristat, ein Auftragsforschungsinstitut mit umfassendem Serviceangebot, gab heute den Abschluss der Übernahme von The Clinical Trial Company Ltd. (TCTC Group), einem internationalen Auftragsforschungsinstitut mit Sitz in Europa, bekannt. Die TCTC Group bietet biopharmazeutischen Unternehmen weltweit klinischen Betrieb, regulatorische, personelle und medizinische Dienstleistungen für klinische Full-Service-Studien und eigenständige klinische Studien.

Mit der Übernahme der TCTC Group gewinnt Veristat komplementäre Stärken und zusätzliche Reichweite, um überlegene, hochmoderne Ansätze zur Risikominimierung zu liefern und aussagekräftige Ergebnisse für Sponsoren und Patienten auf der ganzen Welt zu erzielen. Dank ihrem reichen Erfahrungsschatz in puncto Gen- und Zelltherapie, Studien des Zentralnervensystems und seltener Krankheiten bietet die TCTC Group Unternehmen in diesen Bereichen hochwertige klinische Forschungsdienste. Außerdem berät die TCTC Group ihre Kunden bei der Entwicklung von Forschungsstrategien für neuartige Therapien mit ihrem umfassenden Know-how und ihren langjährigen Erfahrungen. Die TCTC Group hat erfolgreiche Studien für die erste, in Europa zugelassene Gentherapie durchgeführt und damit den Standard für weitere Gentherapien gesetzt, die sich in der Entwicklung befinden.

"Mit der Übernahme der TCTC Group hat Veristat ein hoch kompetentes Team an Experten für die Unterstützung unserer weltweiten Kunden gewonnen", so Patrick Flanagan, Chief Executive Officer von Veristat. "Die überlegenen klinischen Leistungen unseres erweiterten Teams ermöglichen es uns, die Studien unserer Kunden besser zu verwalten, Patienten dafür schneller zu rekrutieren und die Studien optimal auf globaler Ebene durchzuführen. In den vergangenen Jahren verzeichnet die Branche steigende Investitionen in Studien des Zentralnervensystems und Gentherapie. Mit der Einbindung des TCTC-Teams konnte Veristat seine Ressourcen in dieser kritischen Therapiekategorie ausbauen und eine Führungsposition im Bereich der ‚Advanced Therapy Clinical Trials' einnehmen."

Die TCTC Group bringt ihr Know-how aus 17 Jahren Projektmanagement und Klinikbetrieb bei Veristat ein. Im Zuge der Akquisition übernimmt Veristat die hochrangigen klinischen Experten und Auftragnehmer, die die TCTC Group ausgebildet hat. Ewan Campbell, Mitbegründer und ehemaliger Director der TCTC Group, steht den gemeinsamen Kunden beider Unternehmen weiterhin mit seinen Erfahrungen und seinem Know-how zur Verfügung. Ewan war über 20 Jahre für führende Pharmaunternehmen wie Merck Serono, Genzyme und Abbott tätig. Er war außerdem an zwei Biotech-Startups beteiligt, die an der LSE gehandelt werden.

"Das Team der TCTC Group freut sich, Teil von Veristat zu werden", erklärte Ewan Campbell, Mitbegründer und ehemaliger Director der TCTC Group. "Die Übernahme durch Veristat erweitert unsere Kompetenzen in allen Dienstleistungsbereichen, sodass wir den steigenden Bedarf der Sponsoren abdecken können. Dank der gebündelten Personal- und Leistungsstärken ist Veristat das Auftragsforschungsinstitut der Wahl für kleine und mittelständische Biopharmaunternehmen, die Unterstützung bei der weltweiten Einführung von komplexen und neuartigen Therapien benötigen."

Über Veristat

Veristat ist ein wissenschaftlich orientiertes und einflussreiches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Serviceangebot. Das Institut arbeitet eng mit Pharma-, Biotechnologie- und Medizinproduktfirmen zusammen, um deren Therapien während des gesamten klinischen Entwicklungs- und Zulassungsprozess voranzutreiben. Veristat hilft Kunden bei der Lösung ihrer einzigartigen und komplexen Herausforderungen bei der Beschleunigung der Entwicklung von Therapien auf dem Weg zu einer erfolgreichen regulatorischen Zulassung, angefangen beim Studiendesign, der Entwicklung von Protokollen, der Auswahl von Standorten und der Inbetriebnahme bis hin zur klinischen Überwachung, Datenerfassung, Analyse und Berichterstattung. Veristat bietet erfahrungsbasierte, strategische Entscheidungsfindung, operative Effizienz für die Verwaltung und Überwachung internationaler Studien, biometrische Expertise bei der Erfassung, Analyse und Berichterstellung von Daten klinischer Studien für verschiedene Aufsichtsbehörden sowie therapeutische und medizinische Kompetenz bei der Überwachung des gesamten Prozesses. Letztendlich führen wir unsere Kunden zum Markterfolg, damit ihre Therapien verfügbar werden, um die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.veristat.com.

