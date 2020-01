Weltweit steht die Nuklearenergie vor einer Renaissance: Forscher und Investoren setzen Milliarden auf Kernfusion. Und Know-how aus Deutschland. Doch hierzulande will man vom Aufleben der Technologie nichts wissen.

An den Abendbrottisch der Kanzlerin hat er es mit seinem Projekt schon geschafft, da ist sich Bernard Bigot sicher. Schließlich hat er einst mit Angela Merkels Ehemann Joachim Sauer studiert, hält den Quantenchemiker auf dem Laufenden über den Fortschritt auf der Baustelle des Projekts Iter im südfranzösischen Saint-Paul-lès-Durance. Aber ob Bigot auch das Herz der Kanzlerin und ihres Volkes gewinnen kann? Bigot schaut aus der riesigen Fensterfront, hinunter auf die Kräne und Lkws, die dort wuseln und wimmeln, rund um die Uhr, um einen Menschheitstraum wahr werden zu lassen: den ersten Fusionsreaktor der Welt. "Wir werden fertig sein, wenn die Welt uns braucht", sagt Bigot dann nachdenklich. Aber einem Land, da ist sich Monsieur ziemlich sicher, dürfte das ziemlich egal sein: Deutschland.

Statt die Atomkerne wie bisher zu spalten und so Energie zu gewinnen, sollen sie bei Iter, dessen Generaldirektor Bigot ist, künftig bei unglaublichen Temperaturen und Geschwindigkeiten zu einem Plasma fusioniert werden. Dabei würde ein Vielfaches der aufgewendeten Energie frei. Es wäre, so die Optimisten, die Lösung aller Energieprobleme - und die spitzen sich ja bekanntlich mit jedem Zehntelgrad Erderwärmung weiter zu.

Der Energiebedarf der Welt wird sich bis zum Jahr 2040 um mehr als ein Viertel erhöhen, erwartet etwa die Internationale Energieagentur. Erneuerbare Energien dürften diese Lücke alleine kaum decken. Kohle und Gas aber fallen schon aufgrund des Pariser Klimaabkommens als künftige Energieträger aus. Iter soll einen Weg aus diesem Dilemma weisen: kaum radioaktiv, kaum Abfälle, jederzeit kontrollierbar. Das ist das Versprechen des seit 2007 von 35 Nationen gemeinsam gebauten und geförderten Reaktors. Ein Jahrhundertprojekt. Der Nachbau der Sonne auf Erden.

Kaum bemerkt von der deutschen Öffentlichkeit, die mit dem Thema Atomkraft vor Jahren abgeschlossen hat, bildet Bigots Projekt damit die Speerspitze einer weltweiten Bewegung: der Rückkehr der Atomkraft, in unterschiedlichsten Formen. 111 Kernspaltungsreaktoren sind derzeit quer über den Globus in Planung oder Bau. Im Frühjahr gab die chinesische Regierung bekannt, bis 2040 mit dem Bau eines eigenen Fusionskraftwerks zu beginnen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete kürzlich das Energie-Ausgaben-Gesetz, in dem ein "Boost" für die Fusionsforschung vorgesehen ist: 564 Millionen Dollar im Jahr, sechs Prozent mehr als vorher, stehen parat. Auch Iter-Generaldirektor Bigot bekommt jährlich zehn Millionen Dollar mehr aus Washington für sein Projekt. Der frisch wiedergewählte Premier Boris Johnson will Großbritannien gar zur weltweit führenden Nation in Sachen Fusionsenergie machen - und lässt dafür 220 Millionen Pfund springen.

Das Geheimnis des Q

Auch private Investoren steigen ein: Im Silicon Valley und am renommierten Massachusetts Institute of Technology an der US-Ostküste versprechen mehrere Projekte mit Milliarden Dollar Wagniskapital die Entwicklung der Fusionskraft zu beschleunigen und sie schon in den 2030er-Jahren zu beherrschen - unter anderem finanziert von der Rockefeller-Familie und dem verstorbenen Microsoft-Mitgründer Paul Allen. Sein einstiger Kollege Bill Gates hat in den vergangenen zehn Jahren Millionen Dollar in ein Unternehmen gesteckt, dass Reaktoren der vierten Generation erforscht, die aus alten Brennstäben neue Energie holen sollen.

Nur Deutschland stellt sich quer. Zwar gehört die Bundesrepublik zu den größten Iter-Zahlern, liefert über Max-Planck-Institute und Helmholtz-Zentren einen Gutteil der Forschungsleistungen. Aber die Deutschen vollziehen eben auch den Ausstieg aus der Atomkraft. Iter komme "zu spät", sei "zu teuer", sagt etwa die Grünen-Abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag. Die Zeit zentraler Riesenkraftwerke sei vorbei, es brauche dezentrale, flexible Lösungen. "Die Bundesregierung muss hinterfragen, ob die Förderung von Iter noch sinnvoll ist."

Ist dieser Sonderweg technologisch zu rechtfertigen?

Fritz Wagner meint: Nein. Und er sagt das nicht, weil er gegen die Energiewende wäre. Die Kernfusion brauche es "dringender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...