Berlin (ots) - SPERRFRIST Dienstag, 7.1.2020, 6 UhrIn Berlin ist die Nachfrage nach warmem Schulessen deutlich gestiegen, seit die Verpflegung für Grundschüler kostenlos ist.Das hat eine Umfrage des rbb bei den Bezirken ergeben. Demnach liegt der Anstieg meist zwischen 20 und 50 Prozent, im Bezirk Reinickendorf sogar bei 70 Prozent - im Vergleich zum Vorjahr.Die Kinder essen in bis zu acht Schichten nacheinander, weil sie nicht alle auf einmal in die Mensen passen.In Neukölln können bisher aber 470 Schüler noch nicht mit warmem Essen versorgt werden, weil es an geeigneten Räumen fehlt. Hier bemüht sich der Bezirk um Alternativen.In Berlin ist das Schulessen für Erst- bis Sechstklässer seit August kostenlos.