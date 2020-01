Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BODENWERTSTEUER - SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans hat seinen Vorstoß zur Einführung einer Bodenwertzuwachssteuer gegen heftige Kritik verteidigt. Die Partei will Eigentümer bei starken Wertsteigerungen ihrer Grundstücke zusätzlich zur Kasse bitten. Der SPD-Vorsitzende sagte: "Für uns steht eindeutig im Vordergrund, Wohnen bezahlbar zu halten und - wo nötig - wieder zu machen. Es geht ausdrücklich nicht darum, Menschen in ihren eigenen vier Wänden mit einer neuen Steuer zusätzlich zu belasten." In einem Interview hatten er und die Co-Vorsitzende Saskia Esken eine Offensive für bezahlbares Wohnen gefordert und dazu vorgeschlagen, Spekulationen mit teurem Bauland über eine neue Steuer zu unterbinden. "Neben einem Ausbau des kommunalen Wohnungsbaus sollten wir auch den extremen Wertzuwachs von Grund und Boden in Deutschland ein Stück weit abschöpfen - etwa mit einer Bodenwertzuwachssteuer", sagte Walter-Borjans. (SZ S. 1/FAZ S. 15)

INVESTITIONEN - Deutlich höhere Investitionen müssen her - notfalls sogar über neue Schulden finanziert! Doch Papiere des Bundesfinanzministeriums sowie Berechnungen von Instituten und der CDU-Bundestagsfraktion zeigen nun, dass es offenbar schon an einigen Grundvoraussetzungen für die große Geldverteilung hapert. Demnach schieben Bund, Länder und Gemeinden mittlerweile eine zweistellige Milliardensumme nicht abgeflossener Investitionsmittel vor sich her. Allein der Bund hat über die Jahre 19,2 Milliarden Euro nicht ausgegeben. Die Kommunen blieben allein 2018 auf einem Drittel ihrer Investitionsmittel sitzen - 11,9 Milliarden Euro. Bei den Bundesländern waren es im gleichen Jahr 3,1 Milliarden Euro. Die Ursache sind in vielen Fällen fehlende Bau- und Planungskapazitäten. Ökonomen fordern daher eine Neuorientierung: Gemeinden sollten Bauprojekte gemeinsam ausschreiben, verlangt der Düsseldorfer Volkswirt Jens Südekum. (Handelsblatt S. 4)

KLIMASCHUTZ - Der Ökonom Hans-Werner Sinn hält die deutsche Klimapolitik für verfehlt - und macht Vorschläge, wie es besser laufen könnte. Sinn glaubt nicht, dass es helfen wird, noch schneller auf erneuerbare Energien umzusteigen oder mehr E-Autos auf den Markt zu bringen. Im Gegenteil: Der Ökonom hält die Energiesparpolitik sogar für klimaschädlich, wie er bei der Vortragsreihe "Münchner Seminare" sagte. Den Grund dafür sieht Sinn im "grünen Paradoxon". Gemeint ist, dass der Versuch, Treibhausgase einzusparen, dazu führen kann, dass sogar mehr ausgestoßen werden. Öl werde einfach woandershin geliefert und dort verbrannt - und zwar zu geringeren Preisen, weil dann weniger Menschen den Rohstoff nachfragten. "Wir subventionieren mit unseren Einsparungen amerikanische SUVs", sagt Sinn. (SZ S. 18)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Der Automarkt in Deutschland hat im vergangenen Jahr das zweitbeste Ergebnis seit dem Jahr 2000 erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Neuzulassungen um 5 Prozent auf rund 3,61 Millionen Fahrzeuge. nur im Jahr 2009 waren es mehr Neuwagen. Laut Fachleuten haben den Aufschwung diesmal zu einem Teil gewerbliche Kunden wie Mietwagenunternehmen und auch der Autohandel selbst getragen. (FAZ S. 18)

FINANZTRANSAKTIONSSTEUER - Wenn es um die Finanztransaktionssteuer geht, reagiert der sonst eher gelassene Chef des Bankhauses Metzler gereizt. Für Emmerich Müller ist das Vorhaben "grober Unsinn". Denn die Abgabe werde die Falschen bestrafen - private Kleinanleger. Ihnen empfiehlt er dennoch das Aktieninvestment. In Zeiten von Minuszinsen gebe es dazu keine Alternative. (Handelsblatt S. 30)

KRANKENHÄUSER - Trotz Personalmangels wehren sich Ministerpräsidenten und Kommunalvertreter gegen Klinikschließungen. So halten viele Landesregierungen an einer dichten Verteilung von Krankenhäusern fest. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will, dass alle Patienten in 30 Minuten ein Krankenhaus erreichen. Tendenziell gebe es eine Überversorgung in den Ballungsgebieten und eine Unterversorgung auf dem Land. (FAZ S. 15)

TIERE - Die private Tierwohl-Initiative plant eine massive Ausweitung der Kennzeichnung von Fleisch in Supermärkten und Geschäften. Die Gesellschafter und Finanziers der Organisation haben zudem fünf Jahre nach der Gründung den Einstieg in eine dritte Projektphase ab 2021 und eine grundsätzliche Umstellung der Finanzierung beschlossen. "Wir wollen allen Verbrauchern ermöglichen, beim Einkauf eine Entscheidung für mehr Tierwohl zu treffen. Das darf nicht nur Sache einer Bio-Elite sein", sagte Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Initiative. (Welt S. 9)

BERATER - Rechts- und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüfer gehen mit Zuversicht in das neue Jahr. Das signalisiert das Ifo-Beraterklima. Die Industrierezession habe "keine bleibenden Spuren" in der Branche hierlassen, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe, der den Index erstellt. (Handelsblatt S. 13)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2020 00:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.