FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US9118052086 U.S. EN. CORP. DL-,01

XFRA CA37425P1036 GESPEG RES LTD

XFRA US81362J1007 SECOND SIGHT MED.PRODUCT.