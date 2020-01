NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer zweitägigen Durststrecke im Zuge der Nahostspannungen erholen sich die asiatischen Börsen am Dienstag etwas. Im späten Geschäft zeigen sich die Handelsplätze durch die Bank mit Aufschlägen. Händler zeigen sich etwas erleichtert, dass es im Konflikt zwischen den USA und dem Iran in den vergangenen Tagen bei verbaler Eskalation geblieben ist. Sollten sich die Feindseligkeiten verschärfen, würden die USA die iranischen Kulturstätten bei möglichen Militärschlägen verschonen. US-Verteidigungsminister Mark Esper machte aber zugleich deutlich, dass kein Abzug der US-Truppen im Irak geplant sei, obwohl genau dies das Parlament in Bagdad gefordert hatte und entsprechende Pläne bereits in den USA zirkulierten.

Auch wenn die Spannungen zwischen den USA und dem Irak, aber auch mit dem Iran zunehmen, deutet derzeit nichts auf einen bewaffneten Konflikt hin. Als deutlichstes Zeichen einer gewissen Erleichterung fungiert der Ölpreis, der schon wieder deutlich nachgibt. Das gilt auch für den vermeintlich sicheren Hafen am Devisenmarkt, denn der japanische Yen kommt ebenfalls deutlich von seinen jüngsten Hochs zurück. Der US-Dollar geht bei 108,48 Yen um nach Wechselkursen zum Teil klar unter der Marke von 108 am Vortag. Diese Entwicklung hilft dem japanischen Aktienmarkt, wo der Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 23.571 Punkte zulegt.

"Das positive Sentiment dürfte sich im Tagesverlauf fortsetzen, weil die eigentlichen Treiber am Aktienmarkt intakt sind - die Suche nach Rendite und das Setzen auf eine globale Konjunkturerholung", sagt Marktstratege Jeffrey Halley von Oanda.

In China erholt sich der Composite in Schanghai um 0,4 Prozent und der HSI in Hongkong um ebenfalls 0,4 Prozent. Der australische S&P/ASX-200 schloss 1,4 Prozent höher. Hier stützten ein weiteres Mal die Ölwerte, denn die Erdölpreise liegen trotz ihrer Abschwächung noch immer deutlich über dem Niveau vor der Nahostkrise. Santos kletterten um weitere 2,3 Prozent und gingen auf dem höchsten Stand seit über fünf Jahren aus dem Handel - Oil Search zogen um weitere 2,4 Prozent an.

In Seoul zeigt sich der südkoreanische Kospi 0,9 Prozent fester - gestützt von Technologie-, Auto- und Bauwerten. Das Technologieschwergewicht Samsung Electronics legt um 1,3 Prozent zu.

Die Titel des in Shenzhen gelisteten Viehzüchters Wens Foodstuff Group ziehen um 7 Prozent an. Die Gesellschaft rechnet für 2019 mit einer Verdreifachung des Gewinns.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.826,40 +1,35% +2,13% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.557,76 +1,52% -1,91% 07:00 Kospi (Seoul) 2.174,24 +0,89% +0,89% 07:00 Schanghai-Comp. 3.095,69 +0,40% +1,49% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.345,19 +0,42% -0,03% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.242,32 +0,73% -0,12% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.612,35 +0,91% +0,57% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1182 -0,1% 1,1196 1,1181 -0,3% EUR/JPY 121,20 -0,1% 121,34 120,78 -0,6% EUR/GBP 0,8503 +0,1% 0,8497 0,8530 +0,5% GBP/USD 1,3148 -0,2% 1,3176 1,3112 -0,8% USD/JPY 108,35 -0,0% 108,38 108,03 -0,3% USD/KRW 1166,35 -0,1% 1167,53 1169,61 +1,0% USD/CNY 6,9525 -0,3% 6,9760 6,9736 -0,2% USD/CNH 6,9537 -0,2% 6,9689 6,9710 -0,2% USD/HKD 7,7727 +0,0% 7,7709 7,7726 -0,2% AUD/USD 0,6905 -0,5% 0,6939 0,6950 -1,5% NZD/USD 0,6656 -0,2% 0,6669 0,6666 -1,1% Bitcoin BTC/USD 7.869,26 +2,0% 7.718,26 7.520,26 +9,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,58 63,27 -1,1% -0,69 +2,5% Brent/ICE 68,10 68,91 -1,2% -0,81 +3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.564,33 1.565,95 -0,1% -1,62 +3,1% Silber (Spot) 18,14 18,15 -0,0% -0,01 +1,6% Platin (Spot) 970,00 964,00 +0,6% +6,00 +0,5% Kupfer-Future 2,80 2,79 +0,4% +0,01 +0,1% ===

