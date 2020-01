Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) verlor gestern in einem verunsicherten Markt überpropotional, konnte sich aber wieder von den gesehenen Tiefs erholen - Minus 3,80 % in Frankfurt am Ende. Reflexartig denkt man an weitere Shortaktivitäten, aber bevor das geklärt ist durch eventuelle Bundesanzeigerinformationen, sollte man einfach von einem "normalen" Rückschlag bei einer Aktie ausgehen, die in den letzten wochen sehr, sehr gut gelaufen ist. Gerade die schönen kurzfristigen Gewinne werden zuerst gesichert, wenn man volatilere Zeiten fürchtet - auch wenn politishce Börsen "kurze Beine" haben sollen, ...

